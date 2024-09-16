شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الأسمنت في السعودية خلال شهر.. وتراجع «الخرسانة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الأسمنت في السعودية خلال شهر أغسطس الماضي على أساس شهري، فيما انخفضت أسعار الخرسانة بجميع أنواعها.

وأظهرت نشرة متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادرة عن هيئة الإحصاء، أن سعر الأسمنت الأسود (50 كجم) ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، مسجلا 15.86 ريال. سعر الأسمنت في السعودية أفادت بأن سعر الأسمنت الأبيض سجل في شهر أغسطس الماضي، 38.05 ريال، مرتفعا بنسبة 0.03% على أساس شهري.

انخفض سعر الخرسانة (مقاوم 350 ك) بنسبة 1.5%، مسجلا 215.87 ريال للمتر المكعب. سعر الخرسانة في السعودية وسجل سعر الخرسانة (مقاوم 250 ك) في شهر أغسطس الماضي، 197.39 ريال، منخفضا بنسبة 1.3% على أساس شهري.

وانخفض سعر الخرسانة (عادي 350 ك) بنسبة 1.2%، مسجلا 206.32 ريال للمتر المكعب.

وسجل سعر الخرسانة (عادي 250 ك) 187.98 ريال للمتر المكعب، منخفضا بنسبة 1.3% على أساس شهري.

وبلغ سعر الجبس الوطني 16.78 ريال مرتفعا بنسبة 1.2%، فيما سجل سعر الرمل الأبيض 68.2 ريال، مرتفعا بنسبة 0.03%.

وسجل سعر المخلوط (رمل وبحص) 48.35 ريال منخفضا بنسبة 2.7%، بينما سجل سعر الرمل الأحمر 31.65 ريال، متراجعا 0.8% على أساس شهري.

وانخفض سعر البلوك الأسود مقاس 15 سم بنسبة 0.2% على أساس شهري مسجلا 1703.27 ريال لـ(1000 حبة)، بينما انخفض سعر البلوك الأسود مقاس 20 سم 0.4% إلى 1749.28 ريال.

