شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 16- 9- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 16-9-2024.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وجلاكسو سميثكلاين، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والعربية لاستصلاح الأراضي، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وتعليم لخدمات الإدارة، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وريكاب للاستثمارات المالية، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل.

البورصة تخسر 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 14 مليار جنيه عند مستوى 2.055 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 779.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.5 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.1%، والعرب على 10.84%، واستحوذت المؤسسات على 38.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 31.1 مليون جنيه، 541.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصري والأجنبية للشراء بقيمة 148.5 مليون جنيه، 1.97 مليون جنيه، 282.9 مليون جنيه، 139.5 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 30260 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 37037 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 13118 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 7061 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 10079 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2884 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 8316 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1771 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 26.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات بسعر إغلاق 5.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.86%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 38.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.77%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 11.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.68%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 66.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.29%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.432 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.05%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 168.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.18%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 7.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.41%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 36.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.85%.