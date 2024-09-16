شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم لمبادرة "وظيفة تك" بعد فتح باب التقديم والان مع تفاصيل الخبر

يُعلن معهد تكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التقديم في مبادرة "وظيفة تك" تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، والتسجيل متاح في مسار تطوير الويب الكامل Full Stack، ومسار تخطيط موارد المؤسسات باستخدام برنامج "أودو" وتقدمهما شركة بترا لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الأمن السيبراني وتقدمه أكاديمية Xpand CS.

إليك كل ما تريد معرفته

تهدف المبادرة إلى تأهيل الخريجين الجدد وتوفير فرص عمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

شروط التقديم:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية

2. خريج إحدى الجامعات المصرية وألا يكون قد مر على تخرجه أكثر من خمس سنوات

3. يجتاز اختبارات القبول للالتحاق بالمبادرة