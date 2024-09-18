3.6 مليار ريال إنفاقًا على “الأطعمة والمقاهي” بأسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف البنك المركزي السعودي “ساما”، أن إجمالي إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع على الأطعمة والمشروبات والمطاعم قد بلغ 3.6 مليار ريال، وذلك خلال الفترة من 8 – 14 سبتمبر الجاري.

وأوضح “ساما”، خلال البيان الأسبوعي للإنفاق عبر نقاط البيع، أن إجمالي ما تم إنفاقه خلال هذه الفترة بلغ 12.2 مليار ريال، بانخفاض نسبته 8.6% مقارنة بالفترة التي سبقتها، تضمنت 1.8 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.8 مليار أخرى على المطاعم والمقاهي.

وأنفق المستهلكون 689.8 مليون ريال على الملابس والأحذية، و348.5 مليون ريال على مواد البناء والتشييد، و165 مليون ريال على التعليم، و208.9 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و921.6 مليون ريال على محطات الوقود، و837 مليون ريال على الصحة، و314.3 مليون ريال على الأثاث، و247.4 مليون ريال على الفنادق، و54.7 مليون ريال على المنافع العامة.

كما جرى إنفاق 237.9 مليون ريال على المجوهرات، و1.4 مليار على سلع وخدمات متنوعة، و246.7 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و98.2 مليون ريال على الاتصالات، و767.6 مليون ريال على النقل، فضلًا عن 1.9 مليار ريال على أوجه إنفاق أخرى.

وفيما يتعلق بالمدن، أنفق المستهلكون عبر نقاط البيع 4.2 مليار ريال في الرياض، و1.7 مليار في جدة، و620.4 مليون ريال في الدمام، و461.1 مليون ريال في المدينة المنورة، و356.4 ميلون ريال في الخبر، و285.5 مليون ريال في بريدة، و472.9 مليون ريال، و153.4 مليون ريال في أبها، و189.2 مليون ريال في حائل، و230.5 مليون ريال في تبوك.

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