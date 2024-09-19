هند صبري تكشف حقيقة وجود جزء ثانٍ من فيلم "أحلى الأوقات"

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة هند صبري حقيقة عمل الجزء الثاني من فيلم "أحلى الأوقات"، الذي عرض عام 2004.

وأكدت هند صبري، على هامش احتفالية عرض مسلسل "البحث عن علا"، الجزء الثاني، أن المخرجة هالة خليل لديها نية لتقديم جزء ثانٍ من فيلم “أحلى الأوقات”، قائلة: "قابلت هالة خليل منذ فترة وسألتها عن المشروع، لكنها لم تعطني تفاصيل مؤكدة".

وتابعت: “عرض عليّ خلال الفترة الماضية مشاريع سينمائية عدة خلال الفترة الماضية، ولكن ابتعدت لانشغالي بأعمال درامية عدة منها مسلسل مفترق طرق والجزء الثاني من ”البحث عن علا"، ولكن سوف أركز على السينما خلال الفترة المقبلة لأنها وحشتني".

فيلم "أحلى الأوقات":

يذكر أن فيلم "أحلى الأوقات"، بطولة مجموعة من النجوم، منهم: "حنان ترك، منة شلبي، هند صبري، خالد صالح، سامي العدل، حسن حسني، مها أبو عوف، أحمد كمال، تأليف هالة خليل ووسام سليمان، وإخراج هالة خليل.

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