الاقتصاد

غرفة المدينة تدعو اصحاب المشاريع الصناعية إلى التسجيل بالمعرض الصناعي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

دعت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم اصحاب المشاريع الصناعية إلى التسجيل بالمعرض الصناعي المزمع اقامته بالمدينة المنورة الشهر القادم ، عبر الرابط: http://mcci.org.sa/A/a/217 .،

وتهدف الغرفة من خلال المعرض إلى تسليط الضوء على الإنتاج المحلي لمصانع المدينة المنورة ، عبر تسويق المنتجات للزوار والوفود التجارية والمستثمرين.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الغرفة لتطوير القطاع الصناعي بالمنطقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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