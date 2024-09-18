شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن غرفة المدينة تدعو اصحاب المشاريع الصناعية إلى التسجيل بالمعرض الصناعي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة
دعت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم اصحاب المشاريع الصناعية إلى التسجيل بالمعرض الصناعي المزمع اقامته بالمدينة المنورة الشهر القادم ، عبر الرابط: http://mcci.org.sa/A/a/217 .،
وتهدف الغرفة من خلال المعرض إلى تسليط الضوء على الإنتاج المحلي لمصانع المدينة المنورة ، عبر تسويق المنتجات للزوار والوفود التجارية والمستثمرين.
يأتي ذلك ضمن استراتيجية الغرفة لتطوير القطاع الصناعي بالمنطقة.
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