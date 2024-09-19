شكرا لقرائتكم خبر عن تنتج 30% من بنزين92 و95.. أهم المعلومات عن مصفاة تكرير "أنربك" والان مع تفاصيل الخبر

تلعب مصافى التكرير دورا هاما فى توفير إمدادات الوقود للسوق المحلى واستدامة الاستقرار فى سوق المنتجات البترولية وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

وتتضمن أبرز مؤشرات الأداء لمصفاه الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" حيث أظهرت التطور الملموس فى المعدلات الإنتاجية خلال العام المالى مع الالتزام الكامل بتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة فى إطار استراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلى.

1- أنتجت من البنزين عالى الأوكتين بنوعيه 92 و 95 حوالى 9ر1 مليون طن .

2-ما يمثل نحو 30% من إجمالى الإنتاج المحلى من هذا المنتج الحيوى .

3-تحسن الملموس فى المؤشرات المالية من خلال تحسن الإيرادات والجهود المبذولة لخفض التكاليف.

4- أعمال التطوير التي تمت لرفع كفاءة الوحدات للوصول لأعلى المعدلات الإنتاجية مع الالتزام عالى المستوى بالتشغيل الآمن ، وجهود الارتقاء بمستوى التشغيل الآمن من خلال تطبيق التوصيات والاشتراطات اللازمة لإدارة سلامة العمليات بمناطق الوحدات والمستودعات بأنربك.

5- المشروعات المخططة والجارى تنفيذها وفى مقدمتها مشروع استغلال فائض الهيدروجين كوقود بالغلايات والذى تنفذه أنربك بالتعاون مع شركة متسوبيشى والذى يحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 57 ألف طن سنوياً ، كما يؤدى الى توفير استهلاك 31 ألف طن من الغاز الطبيعي والذى يمكن استخدامه فى العديد من الأنشطة الأخرى .

6-مشروع زيادة الطاقة التخزينية بإنشاء مستودع جديد بسعة 10 آلاف طن لتداول وتخزين المنتجات بالإضافة إلى ما يلزم من مرافق وتسهيلات وذلك فى إطار الحرص على تنويع مصادر التغذية للحفاظ على طاقتها الإنتاجية.