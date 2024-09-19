شكرا لقرائتكم تصحيح الأخطاء بالسجل التجاري خلال 5 أيام من تاريخ اكتشافها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وزارة التجارة، كيفية تصحيح الأخطاء في السجل التجاري في حال وقوع خطأ مادي أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل.

الأخطاء في السجل التجاري

وقالت الوزارة في إنفوجراف: “إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي (إملائي أو حسابي) أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال 5 أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر”.

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وأضافت أنه “في حال التصحيح من المسجل، يجب إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال 5 أيام من حدوث التصحيح”.