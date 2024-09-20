الخليج اليوم .. فهد المولد في الرياض لمتابعة رحلة علاجه

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تستمر المتابعة للحالة الصحية للنجم السعودي فهد المولد، نجم نادي الشباب لكرة القدم بعد الحادث المؤسف الذي تعرض له قبل أيام حين سقط من شرفة منزله في مدينة دبي.

ووفقا للإعلامي السعودي فهد اللويحق أقلعت الطائرة الخاصة بنقل اللاعب فهد المولد إلى المملكة العربية السعودية قبل قليل.

وكتب اللويحق عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "في إطارحرص حكومة المملكة على رعاية وخدمة المواطنين..أقلعت قبل قليل طائرة الإجلاء الطبي والتي تنقل اللاعب السعودي فهد المولد من مدينة دبي إلى المملكة لاستكمال علاجه، اللاعب حالته مستقرة ولله الحمد".

وقامت القنصلية السعودية في دبي بالتنسيق والترتيب مع السلطات الإماراتية في وقت سابق من أجل نقل فهد المولد من مستشفى راشد في دبي إلى الرياض اليوم الخميس ليستقر في أحد مستشفيات العاصمة ومتابعة حالته الصحية .

وما زالت حالة فهد المولد على وضعها "الحرج جدا"، وسط مؤشرات سلبية على صحته إذ لم تشهد أي تحسن حيث تم إخضاعه لأشعة خاصة على الجمجمة ولم يستطع الأطباء القيام بأي تدخل جراحي لحساسية حالته الصحية وتأثر قاع الجمجمة من الحادثة.

المصدر:فهد اللويحق