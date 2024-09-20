الخليج اليوم .. أمر ملكي باعتماد النظام الأساسي لـ"مؤسسة الملك سلمان غير الربحية"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً يقتضي اعتماد النظام الأساسي لـ"مؤسسة الملك سلمان غير الربحية" التي تأتي امتداداً لأعماله الخيرية والإنسانية.

وقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إن الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته، هو نهج دائم سنستمر عليه دائما بإذن الله، ولأننا نسعى لمواجهة التحديات البشرية واستدامة ازدهار المجتمعات، فإننا نطلق مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، متطلعين لإحداث أثر دائم للفرد والمجتمع، وذلك وفقاً لما ورد في حسابه عبر منصة "إكس".

وكانت السعودية قد قامت بتعيين الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وتعيينه أيضاً رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وتأتي هذه المؤسسة امتداداً لأعمال خادم الحرمين الشريفين الخيرية والإنسانية على مدى عشرات السنين.

وكان العاهل السعودي قد أصدر أمراً ملكياً سابقاً يقضي بـ تعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وتأتي هذه المؤسسة امتداداً لأعمال خادم الحرمين الشريفين الخيرية والإنسانية على مدى عشرات السنين.