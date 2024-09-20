شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل



نتائج بورصة موسكو

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 24.24 نقطة، ما نسبته 0.88%.ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق ليبلغ 2783.15 نقطة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)وبدوره أغلق مؤشر RTS على ارتفاع بمقدار 9.37 نقاط، أي بنسبة 1.00%.ويأتي هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 946.97 نقطة.