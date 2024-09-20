الاقتصاد

بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات اليوم

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واس - موسكو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 24.24 نقطة، ما نسبته 0.88%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال التداول السابق ليبلغ 2783.15 نقطة. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco)


نتائج بورصة موسكو

وبدوره أغلق مؤشر RTS على ارتفاع بمقدار 9.37 نقاط، أي بنسبة 1.00%.
ويأتي هذا مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 946.97 نقطة.
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