البنك المركزي الصيني يضخ سيولة بقيمة 6ر234 مليار يوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم سيولة بقيمة 5ر74 مليار يوان لأجل 14 يومًا، في حين ضخ 1ر160 مليار ين لأجل 7 أيام عبر آلية إعادة الشراء العكسية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ”الريبو العكسي”، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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