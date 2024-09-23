شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. رأس المال السوقي يربح 3 مليارات جنيه والان نبدء بالتفاصيل

نتائج مؤشرات البورصة المصرية

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نتائج البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الاثنين على تباين.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه.وبهذا وصل إلى 2.108 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 19.5 مليار جنيه.وتراجع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي . إكس 30" بنسبة بلغت 0.5% ليبلغ مستوى 31022.54 نقطة.كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي . إكس 70" ارتفاعًا بنسبة 1.1% مسجلًا 7314.28 نقطة.وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 0.79% لينهي التعاملات عند مستوى 10417.14 نقطة.