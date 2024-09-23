شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التمثيل التجارى يؤكد اهتمام مصر بتعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

عقد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، اجتماعًا مع المستشارين الاقتصاديين والتجاريين لدول الاتحاد الأوروبي بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة. استعرض خلاله تطور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لمصر والعلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

أكد رئيس التمثيل التجاري المصري على اهتمام مصر بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مستعرضًا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال.



وأوضح الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتحول الرقمي.

وأكد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله على أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن مصر حققت أعلى عائد على الاستثمارات في المنطقة، مما يعكس جاذبية السوق المصرية للمستثمرين.

وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز متنوعة وتبسيط الإجراءات، كما أطلقت وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تنظيم دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 37٪ خلال العام المالي 2023/2024إلى 65٪ بحلول عام 2030.



كما أشار الى التزام الدولة بخفض الانفاق العام واستهداف خفض التضخم والالتزام بتحرير سعر الصرف.

من جانبهم، أشاد ممثلو الاتحاد الأوروبي بالجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكدوا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، خاصة في ضوء اتفاقية المشاركة القائمة بين الطرفين.

وأشار رئيس التمثيل التجارى الى أن الاقتصاد المصرى قد تأثر بعدد من العوامل الخارجية مما أثر على القدرة على سداد مستحقات بعض الشركات الأجنبية نتيجة التراجع الشديد فى السيولة الدولارية مشيراً الى تأثر عوائد قناة السويس بنحو 70% بالاضافة الى استضافة مصر لنحو 9 مليون من الوافدين من دول الجوار نتيجة تدهور الأوضاع بها وهو ما يضغط بشدة على موارد الدولة. كما أكد على أن الحوافز الاستثمارية التى تقدمها الحكومة بالاضافة الى الاستثمارات الضخمة فى البنية التحتية وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد تمثل عوامل محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية مشيراً الى أن هناك خطط لزيادة انتاج الكهرباء بنحو 30 جيجاوات

كما أشار الى أن هناك فرصًا استثمارية لاضافة نحو 200 ألف غرفة فندقية بالاضافة لما يزيد عن 100 ألف سرير فى المستشفيات والمرافق الصحية ومؤكداً على استمرار الدولة فى خططها التنموية فى قطاعى التعليم والصحة.

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك تعزيز التعاون التقني في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأوروبية.

كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي في قطاع المنتجات الغذائية والزراعية، حيث تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون في إطار تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، بما يسهم في مساعدة الصناعات المصرية على الامتثال للمعايير البيئية الأوروبية.

وأوضح رئيس التمثيل التجارى أن هناك خطط تحرك لزيادة الصادرات المصرية الى الأسواق الأفريقية وتحقيق الاستفادة المرجوة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية مشيراً الى أن مصر استقبلت بالفعل العديد من الاستثمارات التى تهدف الى التصنيع والتصدير للدول الأفريقية والاستفادة من اسعار الطاقة والعمالة التنافسية التى تتمتع بها مصر.



