شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«سلامة للتأمين» على تجديد ترخيص مزاولة النشاط والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني تسلمها الأحد الماضي، موافقة هيئة التأمين على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين العام والتأمين الصحي برقم ت م ن/4/20079 الصادر من هيئة التأمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الترخيص ابتداءً من 27-08-1446هــ الموافق 26-02-2025م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 26-08-1449هـــ الموافق 23-01-2028م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الترخيص ابتداءً من 27-08-1446هــ الموافق 26-02-2025م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 26-08-1449هـــ الموافق 23-01-2028م.