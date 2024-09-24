الاقتصاد

الموافقة لـ«سلامة للتأمين» على تجديد ترخيص مزاولة النشاط

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني تسلمها الأحد الماضي، موافقة هيئة التأمين على تجديد ترخيص مزاولة نشاط التأمين العام والتأمين الصحي برقم ت م ن/4/20079 الصادر من هيئة التأمين.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الترخيص ابتداءً من 27-08-1446هــ الموافق 26-02-2025م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 26-08-1449هـــ الموافق 23-01-2028م.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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