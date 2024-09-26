شكرا لقرائتكم خبر عن «سمو« توقع عقدا مع «بيتك العقارية» بـ7 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سمو العقارية، أمس، عقد إدارة تطوير البنية التحتية لأرض بمدينة جدة بمساحة 707,254 م2 مع شركة بيتك العقارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن شركة سمو العقارية بموجب العقد تتقاضى أتعاب إدارة تطوير بقيمة 7 ملايين ريال.
وأضافت أن مدة العقد 30 شهرا، ومن المتوقع ان يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة فور توقيع العقد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن شركة سمو العقارية بموجب العقد تتقاضى أتعاب إدارة تطوير بقيمة 7 ملايين ريال.
وأضافت أن مدة العقد 30 شهرا، ومن المتوقع ان يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة فور توقيع العقد.