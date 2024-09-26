الاقتصاد

«سمو« توقع عقدا مع «بيتك العقارية» بـ7 ملايين ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة سمو العقارية، أمس، عقد إدارة تطوير البنية التحتية لأرض بمدينة جدة بمساحة 707,254 م2 مع شركة بيتك العقارية.
وقالت الشركة في بيان على تداول إن شركة سمو العقارية بموجب العقد تتقاضى أتعاب إدارة تطوير بقيمة 7 ملايين ريال.
وأضافت أن مدة العقد 30 شهرا، ومن المتوقع ان يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة فور توقيع العقد.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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