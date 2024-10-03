شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج إلى 1.761 تريليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج في شهر أغسطس الماضي، على أساس شهري وسنوي، مسجلة نحو 1.761 تريليون ريال.

ووفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج على أساس سنوي في أغسطس الماضي بنسبة 10%، مقارنة بـ 1.601 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي. الأصول الاحتياطية أفادت النشرة بأن إجمالي الأصول الاحتياطية بالخارج ارتفعت على أساس شهري في أغسطس الماضي، بنسبة 3.8%، مقارنة بـ 1.698 تريليون ريال في شهر يوليو من العام الحالي.

وأوضحت النشرة أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج بلغت في شهر أغسطس الماضي، نحو 1.021 تريليون ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 5.3%، مقارنة بـ 970.281 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وذكرت أن الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج ارتفعت بنسبة طفيفة على أساس شهري بلغت 0.03%، مقارنة بـ 1.021 تريليون ريال في شهر يوليو الماضي. النقد الأجنبي والودائع وأضافت أن النقد الأجنبي والودائع في الخارج بلغ في شهر أغسطس الماضي، 646.420 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 20.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 537.498 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2023.

وأشارت إلى أن النقد الأجنبي والودائع في الخارج ارتفع على أساس شهري بنسبة 10.7%، مقارنة بـ 584.023 مليار ريال في يوليو من العام الحالي.

ونوهت بأن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بلغ في شهر أغسطس الماضي، 12.995 مليار ريال، منخفضا بنسبة 9%، مقارنة بـ14.284 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأفادت بأن وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي انخفض على أساس شهري بنسبة 1.6%، مقارنة بـ 13.206 مليار ريال في شهر يوليو 2024.

وذكرت أن حقوق السحب الخاصة بلغت 79.348 مليار ريال في أغسطس الماضي، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 2%، مقارنة بـ77.745 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.

وارتفعت حقوق السحب الخاصة على أساس شهري في أغسطس الماضي بنسبة 1.6%، مقابل 78.082 مليار ريال في شهر يوليو من العام الحالي.