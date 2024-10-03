الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع، مدعومة بضعف الين بعد أن أدت تعليقات رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا المحبذة للتيسير النقدي إلى تقليص الرهانات على تشديد السياسة النقدية بقدر أكبر.

وارتفع مؤشر (نيكي) بنسبة 1.97 في المئة، ليصل عند مستوى 38552.06 نقطة، في حين صعد مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.2 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 2683.71 نقطة.

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