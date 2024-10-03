أستراليا تسجل فائضًا تجاريًا خلال أغسطس الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

سجلت أستراليا فائضًا تجاريًا بلغ 5.644 مليارات دولار أسترالي، في أغسطس الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

وأفادت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي تراجع صادرات أستراليا خلال أغسطس بنسبة 0.2 في المئة شهريًا، لتصل إلى 43.227 مليار دولار أسترالي، فيما انخفضت الواردات أيضًا بنفس النسبة (0.2 %) إلى 37.582 مليار دولار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط