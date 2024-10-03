المركزي الروسي يواصل خفض قيمة الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدّد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.15 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق ليصل إلى 94.5054 روبلا.

ووفي الوقت ذاته، رفع سعر اليورو الرسمي بمقدار 80 كوبيكا، ليبلغ 104.4481 روبل ، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 20 كوبيكا، ليصل إلى 13.3914 روبلا.

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