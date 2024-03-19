الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس يلمح لإطلاق مشروع جديد!

أطلق “Changpeng Zhao”، المعروف أيضا بـ “CZ” والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، تلميحات عبر منصة X (المعروفة سابقا بتويتر) حول مشروع جديد قيد التطوير.

بطريقة استباقية، نفى “CZ” الشائعات المحتملة عن إطلاق عملة رقمية جديدة مرتبطة بالمشروع، مؤكدا بالقول:

لا، لا توجد عملات رقمية جديدة.

يبدو أن تركيز هذا المشروع الجديد سيكون في مجال التعليم، على الرغم من أن التفاصيل المقدمة محدودة في الوقت الحالي.

وعد “CZ” بالكشف عن مزيد من المعلومات في المستقبل القريب.

في تطورات مهنية سابقة، ذكر CZ أنه قد استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس، وهي إحدى أبرز منصات تداول العملات الرقمية عالميا، كجزء من تسوية مع وزارة العدل الأمريكية.

هذه الخطوة جاءت عقب تحقيق طويل الأمد في مزاعم غسيل الأموال بدأ في عام 2018.

كجزء من الاتفاقية، تعهد “CZ” بعدم تولي دور في إدارة الشركة التي أسسها ووافق على دفع 50 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، قبلت بينانس بدفع أكثر من 4 مليارا دولار كجزء من التسوية.

خلف “ريتشارد تنغ” منصب “CZ” في شركة بينانس، متعهدا ببداية جديدة للمنصة التي واجهت تحديات قانونية.

ذكرنا في مقالات سابقة على بيتكوين العرب، أن “CZ” يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 18 عام بتهم تتعلق بغسيل الأموال، مع إمكانية فرض عقوبات أكثر صرامة.

تم تأجيل الحكم على “CZ” إلى أبريل، بعد أن تم منعه من مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي إلى حين صدور الحكم.

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