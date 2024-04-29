بعد حدث الانقسام: انخفاض نسبة رسوم المعاملات في إيرادات تعدين البيتكوين!

بعد الانخفاض الأخير بعد حدث الانقسام في مكافأة تعدين البيتكوين، شهدت إيرادات معدني البيتكوين المتأتية من رسوم المعاملات تراجع ملحوظ.

وفقا لتقرير صادر عن “CryptoQuant“، تمثل رسوم المعاملات الآن 35% من الإجمالي العام لإيرادات التعدين، مقارنة بـ 75% التي سُجلت في 19 من أبريل.

في يوم الانقسام، الذي يعتبر الرابع من نوعه لعملة البيتكوين، شهدت الرسوم ارتفاع كبير نتيجة تخفيض مكافآت كتلة التعدين إلى النصف، حيث انخفضت من 6.25 بيتكوين إلى 3.125 بيتكوين.

هذا التخفيض أدى إلى تقليص الإصدار اليومي من متوسط 900 بيتكوين إلى 450 بيتكوين.

في نفس اليوم، وصلت إيرادات التعدين اليومية إلى مئة مليون دولار، بفضل الزيادة الكبيرة في رسوم المعاملات، التي وصلت إلى 1,258 بيتكوين (80 مليون دولار)، وهي نسبة غير مسبوقة تمثل 75% من إجمالي الإيرادات لذلك اليوم.

وقد دفع البروتوكول الجديد “Runes”، الذي تم إطلاقه متزامنا مع يوم الانقسام، إلى الاستخدام المتزايد ويسمح هذا البروتوكول بإصدار ونقل الرموز الرقمية عبر شبكة البيتكوين.

بعد الانقسام مباشرة، شهدت رسوم المعاملات انخفاض ملحوظ واستقرت عند مستويات أدنى.

حاليا، تشكل الرسوم 35% من إيرادات التعدين، بينما انخفض إجمالي الإيرادات اليومية إلى حوالي 50 مليون دولار، بنسبة انخفاض تصل إلى 35% مقارنة بالأرقام القياسية المرتفعة التي سُجلت قبل الانقسام.

وفقا لبيانات “YCharts”، تراجعت رسوم المعاملات من 80 مليون دولار في 20 أبريل إلى 6 مليون دولار.

وعلى مدى الأسبوع الماضي، بلغت الرسوم في المتوسط حوالي 16 مليون دولار، حيث سجلت أدنى مستوى لها في 26 من أبريل.

رغم تخفيض المكافآت، ستساهم الرسوم المرتفعة وارتفاع أسعار البيتكوين في دعم استمرارية المعدنين.

مع ذلك، وفي ظل انخفاض الرسوم اليومية وصعوبة ارتفاع سعر البيتكوين فوق 64,000 دولار، قد يضطر بعض المعدنين إلى الاستسلام قريبا.

جدير بالذكر أن شركة “CryptoQuant” أشارت إلى أنه من المبكر جدا تحديد الآثار طويلة المدى للتخفيضات على معدل تجزئة الشبكة، حيث يبدو أن المعدنين يواصلون أعمالهم بنفس المعدلات التي كانت قائمة قبل حدث الانقسام، مع معدل تجزئة يبلغ 617 EH/s وسعر تجزئة يبلغ 0.07 دولار لكل TH/s، وهو الأدنى منذ شهر أكتوبر.

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