تصفية أكثر من 45 ألف متداول بعد تراجع سعر البيتكوين لما دون 62 ألف دولار

دائما ومع تذبذب سعر البيتكوين بشدة يكون أصحاب الرافعة المالية هم من يدفعون الثمن غاليا.

مؤخرا وبعد تراجع سعر البيتكوين لما دون مستوى 62 ألف دولار تأثرت العديد من العملات الرقمية البديلة بهذا التذبذب وتحول لون أغلب العملات الرقمية إلى اللون الأحمر.

واجه سعر البيتكوين مقاومة شديدة عند مستوى 67 ألف دولار ولم يقوى على كسرها ليتراجع إلى أدنى مستوى له خلال 10 أيام عند أقل بكثير من 62 ألف دولار.

على الرغم من استعادة عملة البيتكوين لبعض مكاسبها منذ ذلك الحين، لا تزال عملة البيتكوين تتداول في المنطقة الحمراء، بعد أن فقدت أكثر من 2٪ من قيمتها

ومثلما أخبرنا فإن هذه الانخفاضات أثرت على المتداولين ذوي الرافعة المالية المفرطة، حيث تمت تصفية أكثر من 45000 متداول في آخر 24 ساعة.

القيمة الإجمالية للمواقع المحطمة تزيد قليلا عن 100 مليون دولار.

أكبر مركز تم تصفيته كان على منصة OKX وبلغت قيمة التصفية حوالي 3 مليون دولار.

اقرأ أيضا:

تراجع سعر البيتكوين إلى أدنى مستوى له منذ 10 أيام: إليكم أبرز العملات الرقمية البديلة المتأثرة بهذا الهبوط!

بعد حدث الانقسام: انخفاض نسبة رسوم المعاملات في إيرادات تعدين البيتكوين!