هل نشهد عودة الارتفاع لسوق العملات المشفرة؟ القيمة السوقية للعملات المستقرة ترتفع بنسبة 25٪

تم تأكيد الارتداد الذي شهدناه هذا الأسبوع في سوق العملات المشفرة من خلال ارتفاع القيمة السوقية للعملات الرقمية المستقرة.

يُعد هذا النمو مؤشر حاسم يعكس تدفقات رأس المال إلى الصناعة ويمكن استخدامه كمقياس لمشاعر المستثمرين الخارجيين.

مؤشرات النمو:

مع عودة أسعار العملات المشفرة إلى الارتفاع، تبرز أهمية متابعة نمو القيمة السوقية للعملات المستقرة.

إذا استمر هذا النمو الذي شهده السوق من منتصف أكتوبر إلى منتصف أبريل، فقد يكون ذلك إشارة إلى استدامة الاتجاه التصاعدي.

خلال هذه الفترة، ارتفعت القيمة السوقية المجمعة لعملات USDT وUSDC وDAI وBUSD وUSDP وTUSD بنسبة 25٪، مما دعم ارتفاع أحجام التداول وأشار إلى رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بأموالهم داخل سوق العملات المشفرة بدلا من تحويلها إلى العملات الورقية.

في الأسابيع الأربعة الماضية، توقف هذا النمو في العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية.

حيث ظلت القيمة السوقية المجمعة لأعلى ست عملات مستقرة مستقرة نسبيا دون أي نمو أو انخفاض كبير.

هذا الركود يمكن أن يكون مؤشر حاسم على تحرك معنويات السوق في المستقبل.

التوقعات:

من الضروري مراقبة الاتجاه الذي ستتخذه هذه القيم السوقية من الآن فصاعدا، لأنها ستساعد بشكل كبير في التنبؤ بما إذا كانت البيتكوين ستتمكن من الوصول إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق أو ستنخفض إلى ما دون 60,000 دولار مرة أخرى.

إذا بدأت القيمة السوقية للعملات المستقرة في الارتفاع مجددا، فهذا يشير إلى تجدد الثقة بين المستثمرين وتدفق رأس المال إلى سوق العملات المشفرة.

وعلى العكس من ذلك، إذا بدأت هذه القيمة السوقية في التراجع، فقد يكون ذلك مؤشر على انسحاب المستثمرين من سوق العملات المشفرة وتحويل ممتلكاتهم مرة أخرى إلى العملات الورقية، مما ينذر بتصحيح كبير للأسعار وعودة إلى المستويات التي شهدناها مؤخرا.

اقرأ أيضا:

وضع السوق: ارتفاع سعر عملة LINK بنسبة 18٪ واستقرار سعر البيتكوين عند 66 ألف دولار!

بورصة شيكاغو تحضر لتقديم تداول فوري للبيتكوين استجابة لزيادة الطلب من “وول ستريت”