هيئة الأوراق المالية والبورصات ترد على أحدث اقتراح من شركة الريبل!

طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من شركة الريبل الإفصاح عن معلومات مالية هامة تتضمن حجم أصولها الحالية، والمبيعات الأخيرة، والإيرادات، والنفقات، بالإضافة إلى حجم الخصومات.

في ملف حديث، عارضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جزئيا محاولة شركة الريبل لختم وتنقيح الأدلة المتعلقة بالنزاع.

وذكرت الهيئة أن شركة الريبل فشلت في التغلب على الافتراض القوي بضرورة أن تكون هذه الإيداعات علنية.

واستشهدت شركة الريبل بمواقف سابقة للهيئة بشأن الختم والتنقيح، لكن الهيئة أكدت أن تلك المواقف كانت في سياق إيداعات محددة.

أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أن شركة الريبل تم الحكم عليها ببيع عقود استثمار بشكل غير قانوني لمشترين مؤسسات دون تقديم الإفصاحات اللازمة.

وتجادل الهيئة بأن طلب شركة الريبل لإخفاء المعلومات المالية ومعلومات مبيعات الأوراق المالية يجب أن يُرفض لأنه يقع في قلب الحجج المقدمة من الطرفين.

قد يُسمح لشركة الريبل بإغلاق بعض بياناتها المالية، ولكن يجب أن تكون ملزمة بالكشف عن أرقام مالية محددة أو شروط العقود ذات الصلة بطلب التعويضات.

وصرحت الهيئة بأن عدم تمكين الجمهور من رؤية كيفية مقارنة العلاجات المطلوبة بالأوضاع المالية الفعلية لشركة الريبل سيؤدي إلى تقويض الردع العام بشكل كبير.

ولفتت الهيئة إلى أنها قصرت اعتراضاتها على المعلومات التي ستكون ذات صلة بقرار المحكمة.

تصر الهيئة على معارضتها لتنقيح المعلومات المالية.

وفي سياق متصل، أكدت شركة الريبل أن الكشف عن هذه المعلومات قد يضر بمصالحها التجارية.

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