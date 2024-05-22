مسابقة Bitget الجديدة لتداول العقود الآجلة: King’s Cup Global Invitational (KCGI)

مسابقة Bitget لتداول العقود الآجلة: King's Cup Global Invitational (KCGI)

تحت شعار:

“حين يلتقي الشغف مع المنافسة—انضم إلى ميسي للوصول إلى قمة التداول والتنافس على جائزة ضخمة!”

استعد لمسابقة King’s Cup Global Invitational (KCGI) لتداول العقود الآجلة!

المسابقة من تنظيم “Bitget”.

انطلقت المنافسة الآن حيث يشتمل هذا الموسم على أربعة أقسام مثيرة:

معركة الفرق، المنافسة الفردية، تحدي المبتدئين، والمكافآت اليومية.

ولا تفوت السحب على الجوائز النهائية، حيث يمكنك الفوز بجوائز رائعة!

التسجيل لأعضاء الفرق يبدأ بعد: يوم وحوالي 4 ساعات من تاريخ نشر هذه المقالة.

المشاركون الحاليون: 1,615

الفرق الحالية: 1,484

الجائزة الحالية (بالعملة الرقمية المستقرة USDT): —

منافسة العقود الآجلة | مكافآت يومية | جوائز ميسي:

كلما زاد عدد المشاركين، زادت قيمة الجائزة!

ادعُ أصدقائك لفتح جائزة تصل إلى 5,000,000 USDT! وذلك عبر:

معركة الفرق:

مجموعة الجوائز لأرباح الفرق (USDT): 1,500,000

1,500,000 مجموعة الجوائز لحجم تداول الفرق (USDT): 1,500,000

المنافسة الفردية:

مجموعة الجوائز لأرباح الأفراد (USDT): 750,000

750,000 مجموعة الجوائز لحجم تداول الأفراد (USDT): 750,000

تحدي المبتدئين:

مجموعة الجوائز لأرباح المبتدئين (USDT): 250,000

250,000 مجموعة الجوائز لحجم تداول المبتدئين (USDT): 250,000

جوائز ميسي:

حقق حجم تداول للعقود الآجلة لا يقل عن 60,000 USDT خلال فترة الترويج للحصول على فرصة للفوز بجوائز ميسي.

الجائزة الأولى (فائز واحد): سيارة فيراري 2022 Ferrari 296GTB

سيارة فيراري 2022 Ferrari 296GTB الجائزة الثانية (فائز واحد): ساعة رولكس Yacht-Master 40

ساعة رولكس Yacht-Master 40 الجائزة الثالثة (3 فائزين): كرة قدم موقعة من ميسي

كرة قدم موقعة من ميسي الجائزة الرابعة (6 فائزين): قميص ميسي

قميص ميسي الجائزة الخامسة (10 فائزين): منتجات Bitget

الجدول الزمني للمسابقة: