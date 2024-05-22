مسابقة Bitget الجديدة لتداول العقود الآجلة: King’s Cup Global Invitational (KCGI)

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تحت شعار:
“حين يلتقي الشغف مع المنافسة—انضم إلى ميسي للوصول إلى قمة التداول والتنافس على جائزة ضخمة!”
استعد لمسابقة King’s Cup Global Invitational (KCGI) لتداول العقود الآجلة!
المسابقة من تنظيم “Bitget”.
انطلقت المنافسة الآن حيث يشتمل هذا الموسم على أربعة أقسام مثيرة:
معركة الفرق، المنافسة الفردية، تحدي المبتدئين، والمكافآت اليومية.
ولا تفوت السحب على الجوائز النهائية، حيث يمكنك الفوز بجوائز رائعة!
التسجيل لأعضاء الفرق يبدأ بعد: يوم وحوالي 4 ساعات من تاريخ نشر هذه المقالة.
المشاركون الحاليون: 1,615
الفرق الحالية: 1,484
الجائزة الحالية (بالعملة الرقمية المستقرة USDT): —
منافسة العقود الآجلة | مكافآت يومية | جوائز ميسي:
كلما زاد عدد المشاركين، زادت قيمة الجائزة!
ادعُ أصدقائك لفتح جائزة تصل إلى 5,000,000 USDT! وذلك عبر:
معركة الفرق:
- مجموعة الجوائز لأرباح الفرق (USDT): 1,500,000
- مجموعة الجوائز لحجم تداول الفرق (USDT): 1,500,000
المنافسة الفردية:
- مجموعة الجوائز لأرباح الأفراد (USDT): 750,000
- مجموعة الجوائز لحجم تداول الأفراد (USDT): 750,000
تحدي المبتدئين:
- مجموعة الجوائز لأرباح المبتدئين (USDT): 250,000
- مجموعة الجوائز لحجم تداول المبتدئين (USDT): 250,000
جوائز ميسي:
حقق حجم تداول للعقود الآجلة لا يقل عن 60,000 USDT خلال فترة الترويج للحصول على فرصة للفوز بجوائز ميسي.
- الجائزة الأولى (فائز واحد): سيارة فيراري 2022 Ferrari 296GTB
- الجائزة الثانية (فائز واحد): ساعة رولكس Yacht-Master 40
- الجائزة الثالثة (3 فائزين): كرة قدم موقعة من ميسي
- الجائزة الرابعة (6 فائزين): قميص ميسي
- الجائزة الخامسة (10 فائزين): منتجات Bitget
الجدول الزمني للمسابقة:
- 15 مايو – 16 مايو: فترة التدفئة (تعرف على الديناميات)
- 17 مايو – 6 يونيو: تسجيل الفرق (كوّن فريقا)
- 24 مايو – 25 مايو: الطيور المبكرة
- 24 مايو – 6 يونيو: انضمام المشاركين إلى الفرق
- 7 يونيو – 12 يونيو: التسجيل المتأخر
- 7 يونيو – 27 يونيو: بدء مسابقة تداول العقود الآجلة
- 24 مايو – 27 يونيو: مسابقة الأرباح اليومية والمهام اليومية
- 28 يونيو – 2 يوليو: إعلان المكافآت
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