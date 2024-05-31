كيف سيتفاعل سوق الكريبتو مع انتهاء صلاحية خيارات البيتكوين المقدرة بقيمة 4.7 مليار دولار اليوم؟

سجل سوق الكريبتو تراجع طفيف هذا الأسبوع، حيث تراجعت المعنويات عما كانت عليه عقب موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الأسبوع الماضي على صناديق ETF الايثيريوم.

ومن المتوقع أن تزيد التقلبات مع انتهاء عقود خيارات البيتكوين بقيمة اسمية تبلغ 4.7 مليار دولار اليوم 31 مايو.

انتهاء صلاحية خيارات البيتكوين:

العقود التي ستنتهي اليوم تقدر بـ 69,200 عقد، وهي قيمة ضخمة مقارنة بالأسبوع الماضي، كما هو الحال عادة مع الأنشطة المالية المشتقة في نهاية كل شهر، وفقا لما ذكرته منصة “Deribit”.

نسبة البيع إلى الشراء لهذه العقود تبلغ 0.61، مما يشير إلى أن عدد عمليات البيع (العقود الطويلة) التي تنتهي صلاحيتها يفوق عدد عمليات الشراء (العقود القصيرة).

وتبلغ نقطة الألم القصوى، حيث يتم تحقيق معظم الخسائر، حوالي 65,000 دولار، وهو أقل بمقدار 3,500 دولار من الأسعار الفورية الحالية.

بجانب مجموعة الخيارات الكبيرة للبيتكوين، هناك حوالي 3.7 مليار دولار من عقود الايثيريوم التي تنتهي صلاحيتها اليوم، حيث تحتوي هذه العقود على ما عدده 910,000 عقد على نسبة بيع إلى شراء تبلغ 0.84، مما يشير إلى توازن أكبر بين العقود الطويلة والقصيرة مقارنة بعقود البيتكوين.

التأثير المحتمل على السوق:

عادة لا يتفاعل السوق بشكل كبير مع أحداث انتهاء صلاحية الخيارات، ولكن انتهاء الصلاحية اليوم يمثل حدث مهم خاصة مع توافقه مع موعد الاغلاق الشهري.

حاليا مازالت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة ثابتة نسبيا فوق مستوى 2.66 تريليون دولار.

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