خسائر كبيرة لصناديق ETF البيتكوين الأوروبية في ظل المنافسة الأمريكية

شهدت الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) الخاصة بالبيتكوين في أوروبا خسائر كبيرة هذا العام، حيث بلغت قيمة التدفقات الخارجة أكثر من 500 مليون دولار منذ يناير.

تأتي هذه الخسائر في وقت تواجه فيه هذه الصناديق منافسة شديدة من نظيراتها الأمريكية.

وفقا لبيانات “مورنينغستار”، على الرغم من ارتفاع الطلب على البيتكوين، إلا أن الصناديق الأوروبية لم تتمكن من جذب التدفقات النقدية، حيث شهدت صافي تدفقات خارجة تفوق 500 مليون دولار منذ بداية العام.

أسباب تراجع صناديق البيتكوين في أوروبا:

في نفس الفترة، شهدت الصناديق المتداولة في البورصة لعملات مشفرة أخرى مثل الايثيريوم تدفقات إيجابية بقيمة 42 مليون دولار، لكنها لم تكن كافية لتعويض الخسائر الكبيرة في صناديق البيتكوين.

أوضج “بيير ديبرو”، رئيس الأبحاث في “WisdomTree”، في حديثه لصحيفة “فايننشال تايمز” أن اهتمام العملاء بالصناديق الأوروبية ارتفع منذ إطلاق صناديق البيتكوين الأمريكية في يناير.

ومع ذلك، جلبت هذه الصناديق أيضا منافسة غير مسبوقة، مما أنشأ بيئة رسوم جديدة في أوروبا أجبرت المصدرين الأوروبيين على خفض رسومهم.

على سبيل المثال، تقدم شركتا “بلاك روك” و”فيديلتي”، اللتان تديران أكبر صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة، رسوم إدارة سنوية تبلغ 0.25٪، مع خصومات مؤقتة للمشترين الأوائل.

في استجابة لهذا، قامت شركات أوروبية مثل “Invesco” و”WisdomTree” و”CoinShares” بتخفيض رسومها من أكثر من 0.9٪ إلى أقل من 0.4٪.

من جهة أخرى، فإن الصناديق التي لم تخفض رسومها عانت بشكل كبير.

على سبيل المثال، خسر صندوق Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) الذي يفرض رسوم بنسبة 1.5٪، أكثر من نصف أصوله من البيتكوين منذ إطلاق صناديق البيتكوين الأمريكية.

كما فقد صندوق ETF البيتكوين الكندي للأغراض في كندا 20٪ من أصوله بسبب رسوم الإدارة البالغة 1٪.

على الرغم من هذه التحديات، تجاوزت صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للبيتكوين مليون بيتكوين في إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة الأسبوع الماضي.

أشار “مارتين روزمولر”، الرئيس التنفيذي لشركة “VanEck” في أوروبا، إلى أن صناديق الشركة استطاعت تحقيق تدفقات صغيرة رغم المنافسة الشديدة، مؤكدا أن الصناديق الأوروبية لا تزال تحتفظ بحصة كبيرة من السوق مقارنة بنظيراتها الأمريكية.

تظل التحديات قائمة أمام صناديق البيتكوين الأوروبية في ظل البيئة التنافسية المتزايدة، ويتوجب على المستثمرين متابعة التطورات المستمرة في الرسوم والأداء لضمان تحقيق أفضل العوائد الممكنة.

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