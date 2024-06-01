كيف سيكون أداء العملة الرقمية XRP في شهر يونيو؟ ماذا يخبرنا التاريخ؟

في شهر مايو، شهدت العملة الرقمية XRP، التي تعتبر سابع أكبر عملة رقمية، زيادة ملحوظة في سعرها بنسبة 5٪، متجاوزة حاجز 0.5 دولار بشكل مستدام.

ومع ذلك، تشير البيانات التاريخية إلى أن شهر يونيو قد لا يكون مشجع كثيرا لمستثمري XRP.

على مدى العقد الماضي، كان هذا الشهر يمثل تحدي كبير للعملة الرقمية المشفرة.

يبلغ متوسط العائد على الاستثمار في XRP خلال شهر يونيو -5.59٪، مع وجود فترات عانت فيها العملة من انخفاضات تصل إلى 9٪.

يُظهر هذا النمط التاريخي أن هناك فرصة كبيرة لتراجع أسعار XRP في هذا الشهر.

وفقا لمنصة “CryptoRank”، منذ عام 2017، شهدت العملة الرقمية XRP انخفاض مستمر في شهر يونيو، حيث لم تقل نسبة الخسائر عن 8.2٪.

ورغم أن سوق العملات المشفرة معروف بتقلبه، إلا أن العينة الإحصائية الخاصة بـ XRP تعتبر قوية جدا، نظرا لأنها واحدة من أقدم العملات الرقمية في السوق.

يوفر هذا التاريخ الطويل منظور جيد لما يمكن توقعه في المستقبل.

بناء على هذه المعطيات، ينبغي على المستثمرين أن يكونوا مستعدين لاحتمالية الخسارة في شهر يونيو.

تميز شهر مايو بالاستقرار النسبي لـ XRP، مع غياب التقلبات الكبيرة في الأسعار، مما يعد تغير كبير مقارنة بما يُلاحظ عادة في شهر يونيو.

وإذا ما استمر التاريخ في تكرار نفسه، قد يصاب المستثمرون الذين يتطلعون إلى مزيد من النمو في شهر يونيو بخيبة أمل.

لذلك، إذا كنت مستثمر يتوقع ارتفاع في قيمة XRP خلال هذا الشهر، فقد يكون من الحكمة إعادة النظر في توقعاتك، حيث تشير البيانات التاريخية إلى احتمال حدوث تراجع.

وطبعا ما أخبرنا به أعلاه لا يعتبر أمر قطعي حيث من الممكن أن تتألق العملة وتعكس الأرقام التاريخية المسجلة وقد لا تفعل وتسير وفقا ما هو متوقع.

اقرأ أيضا:

جي بي مورغان: صناديق ETF الايثيريوم ستواجه طلب منخفض وسط التحديات التنظيمية

القيمة السوقية للعملات المستقرة تصل إلى 161 مليار دولار وهو أعلى مستوى لها في عامين!