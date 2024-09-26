شركة بايبال توفر للتجار في الولايات المتحدة إمكانية شراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها وبيعها

أعلنت شركة بايبال (PayPal Holdings, Inc) عن إطلاق ميزة جديدة للتجار في الولايات المتحدة، تتيح لهم شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها وبيعها مباشرة من حساباتهم التجارية.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استخدام العملات الرقمية بين الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، باستثناء ولاية نيويورك عند الإطلاق.

فرص جديدة لحاملي الحسابات التجارية:

وفقا للبيان الصحفي الصادر في 25 سبتمبر، تمثل هذه الميزة الجديدة تقدم كبير في جهود بايبال لتوسيع استخدام العملات المشفرة في القطاع التجاري داخل الولايات المتحدة.

صرح “خوسيه فرنانديز دا بونتي”، نائب الرئيس الأول لتقنية البلوكشين والعملات الرقمية في بايبال:

منذ أن قدمنا إمكانية شراء وبيع والاحتفاظ بالعملات المشفرة لمستخدمي بايبال وVenmo، اكتسبنا رؤى قيمة حول كيفية رغبة المستخدمين في استخدام هذه الأصول الرقمية.

وأضاف أن هناك اهتمام متزايد من أصحاب الأعمال بتقديم نفس خدمات العملات المشفرة المتاحة للمستهلكين.

ومن خلال هذه الميزة الجديدة، يمكن لـ بايبال تلبية هذا الطلب، مما يسهل على التجار دمج العملات الرقمية في عملياتهم التجارية.

هذا وأطلقت بايبال ميزة جديدة تمكن من التحويلات من وإلى عناوين البلوكشين الخارجية، ما يسمح لأصحاب الحسابات التجارية في الولايات المتحدة بإرسال واستقبال العملات الرقمية المشفرة إلى محافظ خارجية مؤهلة.

وهو ما يوفر مرونة أكبر للبائعين الذين يشاركون في التجارة الإلكترونية.

توسيع نظام بايبال البيئي للعملات المشفرة

دخلت شركة بايبال عالم العملات المشفرة لأول مرة في عام 2020، مما أتاح لعملائها شراء وبيع والاحتفاظ بأصول مثل البيتكوين (BTC) عبر محافظها الإلكترونية.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت الشركة خطوات كبيرة لدمج العملات الرقمية في نظامها البيئي.

في أغسطس 2023، أصبحت بايبال أول شركة تكنولوجيا مالية تطلق عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي، والتي تم إصدارها بالتعاون مع Paxos Trust Company.

يتم دعم PYUSD بالكامل باحتياطي من الدولار الأمريكي، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية وما يعادلها من النقد، ويمكن شراؤها وبيعها عبر منصتي بايبال وفينمو بسعر ثابت 1:1 مع الدولار.

في أبريل 2024، وسّعت شركة بايبال استخدام PYUSD عبر تمكينه كخيار تمويل على منصتها Xoom، مما يتيح التحويلات المالية الدولية بدون رسوم معاملات عند استخدام العملة المستقرة.

هذه الخطوة عززت جاذبية PYUSD، خاصة في مجال التحويلات المالية عبر الحدود.

مؤخرا، تم إدراج PYUSD على شبكة سولانا، مما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى شبكات بلوكشين متعددة، ويوفر مزيدا من التحكم والمرونة في إدارة الأصول الرقمية.

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