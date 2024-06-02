شركة “ماستر كارد” تسهل عمليات نقل العملات الرقمية وتعزز اعتمادها

أعلنت شركة “ماستر كارد” عن إطلاق برنامجها الجديد، “Mastercard Crypto Credential“، والذي يهدف إلى تسهيل وتأمين عمليات نقل العملات الرقمية باستخدام تقنية البلوكشين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وجعلها أكثر أمانا للمستخدمين بتحويل العناوين الطويلة لمحافظ البلوكشين إلى أسماء مستعارة.

يسمح البرنامج الجديد للمستخدمين في عدة منصات مثل: “Bit2Me” و”Lirium” و”Mercado Bitcoin” بإرسال واستقبال العملات المشفرة باستخدام أسماء مستعارة سهلة التذكر، بدلا من الاعتماد على العناوين الطويلة والمعقدة للبلوكشين.

يهدف هذا الابتكار إلى تبسيط العمليات وزيادة الأمان، مما يسهم في تعزيز اعتماد العملات المشفرة على نطاق أوسع.

بحسب البيان الصحفي الرسمي، يربط برنامج “Mastercard Crypto Credential” حاليا بين عدة ممرات في أمريكا اللاتينية وأوروبا، تماشيا مع جهود الشركة لتوسيع وجودها في النظام البيئي للأصول الرقمية.

كما تعمل ماستركارد على إقامة شراكات جديدة لتعزيز قدرات هذا النظام البيئي.

سيتمكن المستخدمون في بيرو وتشيلي والبرتغال والأرجنتين وغواتيمالا وبنما والمكسيك والبرازيل وباراجواي وإسبانيا وفرنسا وسويسرا وأوروغواي من إجراء التحويلات المحلية وعبر الحدود عبر مختلف العملات الرقمية وشبكات البلوكشين.

وتعد “Foxbit” أحدث مزود لمحفظة العملات المشفرة ينضم إلى البرنامج التجريبي، مما يسهم في وصول البرنامج إلى جمهور أوسع.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو “Lulubit” من الاستفادة من هذا البرنامج عبر تكامله مع “Lirium”.

اقرأ أيضا:

اختراق منصة تداول العملات المشفرة اليابانية “DMM” وتسجيل خسارة بقيمة 305 مليون دولار!

توقع: كيف سيكون الاتجاه المستقبلي لعملة ETH بعد الموافقة على ETF الايثيريوم؟