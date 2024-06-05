ارتفاع عملة بينانس (BNB) إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وتفوق قيمتها السوقية على عدة شركات كبرى!

شهدت عملة بينانس (BNB)، العملة الرقمية التابعة لأكبر منصة تداول عملات مشفرة في العالم، ارتفاع ملحوظ حيث سجلت العملة أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق بقيمة تتجاوز 700 دولار، مما جعلها واحدة من أفضل العملات الرقمية أداء في السوق الصاعدة لعام 2024.

بلغت القيمة السوقية لعملة BNB أكثر من 100 مليار دولار، لتتجاوز بذلك شركات عملاقة مثل UBS وDell وStarbucks وغيرها.

رغم هذا النجاح، تواجه بينانس تحديات قانونية في العديد من الدول، كان آخرها مع السلطات النيجيرية حيث تم اعتقال بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركة المحلية.

كما وافقت الشركة في نهاية العام الماضي على دفع تسوية مالية قدرها 4.3 مليار دولار لوزارة العدل الأمريكية دون الاعتراف بالذنب فيما يتعلق بانتهاكات متعلقة بمكافحة غسيل الأموال، ما أدى إلى تنحي مؤسسها والرئيس التنفيذي آنذاك، “CZ”، الذي يقضي حاليا فترة في السجن في الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر.

في ظل هذه التحديات التنظيمية، كانت عملة بينانس بطيئة في التفاعل مع السوق مقارنة بعملات أخرى مثل عملة البيتكوين التي سجلت أعلى مستوى لها في مارس 2021 وعملة الايثيريوم التي شهدت قبول صناديق ETF الفورية للايثيريوم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قبل بضعة أسابيع.

لكن الوضع بدأ يتغير مؤخرا، حيث ارتفعت قيمة عملة BNB بنحو 100 دولار في اليومين الماضيين، لتصل إلى 715 دولار، مما يمثل أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

ورغم التراجع الطفيف منذ ذلك الحين، إلا أن العملة لا تزال تتجاوز 700 دولار بقيمة سوقية تقترب من 108 مليار دولار.

نتيجة لذلك، أصبحت BNB تفوق في قيمتها السوقية شركات تقليدية كبيرة مثل UBS، بنك الدولة الهندي، Dell، Hitachi، Starbucks وAirBNB، مما يعكس تعزيز مكانتها المتزايدة في السوق العالمية.

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