الرئيس التنفيذي لشركة الريبل يوضح أن إطلاق صناديق ETF الريبل أمر حتمي مستقبلا!

يتوقع “براد غارلينغهاوس”، الرئيس التنفيذي لشركة الريبل، أن صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم (ETH) ستحقق نجاح كبير، مؤكدا على أهمية توفير صناديق استثمار متداولة متعددة للعملات الرقمية البديلة.

خلال ظهوره الأخير على قناة “Fox Business”، قدم “غارلينغهاوس” حجة قوية لصالح إنشاء صناديق متداولة في البورصة للعملات الرقمية البديلة، مشيرا إلى أن المستثمرين لا يرغبون في الاعتماد على سلعة واحدة فقط.

ومما صرح به:

إذا كان لديك تعرض للذهب، فقد ترغب في التعرض للفضة. ولا ترغب في التعرض لأصول من نوع واحد.

وذكر أيضا أن عملة XRP كانت في السابق ثاني أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، ولكنها الآن تحتل المركز الثامن بقيمة سوقية تبلغ حوالي 29 مليار دولار، مضيفا أن هذا التراجع حدث قبل تخصيص هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لصناديق ETH ETF.

ومما صرح به “غارلينغهاوس” خلال حديثه في مؤتمر الإجماع أن الموافقة على صندوق XRP ETF يعد أمر حتمي.

كما توقع إطلاق صناديق مماثلة لعملتي سولانا (SOL) وكاردانو (ADA).

وأشار إلى أن احتمالية معارضة هيئة الأوراق المالية والبورصات لصندوق XRP ETF بسبب النزاعات القانونية مع الريبل ستكون حجة صعبة للفوز بها، موضحا بالقول:

لقد جعلوا الحياة صعبة لكثير من الناس، لكنهم خسروا في المحكمة.

وأكد “غارلينغهاوس” أن الموافقة المفاجئة على صناديق الاستثمار المتداولة للايثيريوم تعد صفقة كبيرة لأنها تزيد من فتح الأسواق أمام المستثمرين الذين يرغبون في الوصول إلى العملات المشفرة.

وتوقع أن تحقق هذه المنتجات أداء جيد للغاية بمجرد إطلاقها، مشيرا إلى النجاح الكبير الذي حققته صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين.

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