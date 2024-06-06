سعر البيتكوين يقترب أكثر من قمته السابقة وانتعاش أغلب العملات الرقمية البديلة

مازال سعر البيتكوين مستمر في مسيرته ويقترب أكثر من قمته المسجلة في وقت سابق بالقرب من مستوى 74 ألف دولار حيث لم يبق له الكثير ويبتعد بنحو 3% فقط منها.

تتداول عملة البيتكوين في وقت نشر هذه المقالة عند 71 ألف دولار تقريبا بقيمة سوقية إجمالية تقدر بـ 1.4 تريليون دولار.

الإيجابية في البيتكوين تنبع من عدة عوامل رئيسية لعل من أهمها زيادة التدفقات المالية نحو صناديق ETF البيتكوين في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث أن صندوق GBTC من “Grayscale” شهد تدفقات إيجابية والذي كان في وقت سابق يتسم دوما بالسلبية وخروج الأموال منه.

بينما احتل FBTC التابع لشركة “Fidelity” الصدارة مرة أخرى، حيث حقق أكثر من 220 مليون دولار.

وحذى صندوق IBIT التابع لشركة “BlackRock” حذوه بمبلغ 155.4 مليون دولار.

ربما كانت هذه الأرقام الإيجابية هي المصدر الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع آخر في أسعار البيتكوين الأساسية.

انخفضت عملة البيتكوين إلى حوالي 69000 دولار في 4 يونيو ولكنها بدأت تكتسب زخم مرة أخرى بالأمس وارتفعت إلى ذروة 15 يوم عند 71767 دولار (على منصة التداول Bitstamp).

على هذا النحو، تبتعد عملة البيتكوين بأقل من 3% فقط عن أعلى مستوى لها على الإطلاق المسجلة في 14 مارس الماضي عند (73,737 دولار).

على الرغم من خسارة ما يقرب من ألف دولار منذ ذلك الحين، يعتقد مجتمع العملات المشفرة أن وصول سعر البيتكوين لذروة جديدة هو مسألة وقت ليس إلا.

بالنسبة للعملات الرقمية البديلة فتسير تقريبا بنفس وتيرة العملة الرئيسية البيتكوين وخاصة العملات الرقمية البديلة ذات القيمة السوقية الأكبر مثل الايثيريوم وBNB وSOL.

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