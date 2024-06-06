مشروع Chainlink يواصل البناء والتقدم ويعد الأكبر من حيث نشاط التطوير في آخر 30 يوم!

برزت العملة الرقمية LINK، وهي العملة الرقمية الأصلية لشبكة أوراكل البلوكشين اللامركزية “Chainlink” المبنية على الايثيريوم، مرة أخرى كأفضل الأصول في العالم الحقيقي مع أكبر قدر من نشاط التطوير في آخر 30 يوم.

وفقا لتغريدة من “Santiment”، فإن مشروع LINK هو الأول في فئة أصول العالم الحقيقي يتبعه مشروع Synthetix (SNX)، وCentrifuge (CFG)، وOraichin (ORAI) من حيث نشاط التطوير.

أصول العالم الحقيقي هي عملات مشفرة تمثل الأصول المادية مثل الخصائص والأشياء.

مثل العملات الرقمية المشفرة الأخرى، فهي تعمل على العقود الذكية وقد اكتسبت شعبية مؤخرا، حيث وصلت قيمتها السوقية إلى المليارات.

تحدد “Santiment” أن هذه العملات الرقمية التي تندرج ضمن فئة الأصول الحقيقية تشهد نشاط كبير من حيث التطوير عن طريق سحب بيانات “GitHub” الخاصة بمشاريعهم من المستودعات من خلال عملية تم اختبارها مسبقا لضمان تضمين جهود الفرق في الابتكار والتحسين فقط.

وفقا لمنصة “Santiment” فإن “LINK” تعد من الأصول الأكثر تطورا في العالم الحقيقي في قطاع العملات المشفرة.

تصدرت العملة المشفرة “LINK” أيضا القائمة لشهر أبريل، حيث أنتجت نشاط يومي أكثر بمقدار 2.49 مرة من “Synthetix”، التي جاءت في المركز الثاني في ذلك الوقت.

في مايو، سجلت LINK نشاط مطور بلغ 428.83، بزيادة 45 نقطة تقريبا عن نشاط أبريل البالغ 383.03.

يدل ارتفاع نشاط التطوير على مدى جدية الفريق والسعي للتقدم أكثر من خلال اصلاح المشاكل وبناء ميزات وخدمات جديدة.

بالنسبة لسعر عملة LINK وبعد تألق واضح في الأيام القليلة الماضية، صحح وعاد للتداول عند مستويات 17 دولار ومازال بعيد عن قمته السابقة المسجلة عند 53 دولار.

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