هل سنرى قريبا صندوق ETF لعملات الميم مثل عملة BONK: رئيس هيئة SEC يجيب!

عقد غاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، جلسة مع “جيم كريمر”، مضيف برنامج Mad” Money” على قناة “CNBC”، يوم الأربعاء لمناقشة الموافقات التنظيمية على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) لكل من البيتكوين والإيثيريوم، واستعراض ما قد يحدث في المستقبل.

تضمنت المناقشة استفسارات حول إمكانية حصول بعض العملات الرقمية غير المعروفة، مثل SushiSwap (SUSHI) وBonk (BONK)، على صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها قريبا.

قام “كريمر” بطرح قائمة من العملات الرقمية على “جينسلر”، والتي يتم تداولها جميع بقيمة ملايين الدولارات، وشملت هذه العملات الرقمية:

كاردانو (ADA)، كوزموس (Cosmos)، إميتابل (Immutable)، رونين (Ronin)، وMyNeighborAlice، من بين عملات أخرى.

سأل كريمر قائلا:

هل ينبغي أن يكون لدينا صندوق استثمار متداول لـ SushiSwap خلال أسبوعين؟ أعتقد أن BONK هو الخيار الطبيعي. هذه العملات تتداول بملايين الدولارات – ألا ينبغي أن يكون لدينا نوع من المنتجات الاستثمارية لهذه العملات؟

لم يقدم “جينسلر” إجابات محددة على هذه الأسئلة، لكنه أشار إلى أن العديد من العملات الرقمية عموما لا تقدم الإفصاحات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مما يعني أن هذه العملات هي أوراق مالية غير مسجلة.

كما أشار إلى منصات تبادل العملات المشفرة التي تقوم بأمور لن تسمح بورصة نيويورك بالقيام بها.

وأضاف جينسلر:

لقد رأينا حالات إفلاس في هذا المجال. الشخصيات البارزة إما في السجن، أو على وشك دخول السجن، أو في انتظار تسليمهم.

علق “جينسلر” أيضا على موافقات صناديق الاستثمار المتداولة للإيثيريوم في أواخر الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هذه الموافقات ستستغرق بعض الوقت قبل الموافقة على بيانات التسجيل الخاصة بها ويمكن إدراجها في البورصات العامة.

عند سؤاله عن هذا الأمر سابقا، ذكر رئيس الأصول الرقمية في “بلاك روك” أن الشركة لا تركز كثيرا على إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة للعملات البديلة، مع اعتبار البيتكوين الأولوية القصوى بين قاعدة عملائها.

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