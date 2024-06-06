بينانس تعلن عن اكتتاب مشروع IO.NET وعملته الرقمية IO

أعلنت بينانس عن إدراج مشروع IO.NET (IO) كمشروع 55 على منصة “Binance Launchpool”.

ستكون بينانس أول منصة تدرج هذه العملة الرقمية، حيث سيبدأ تداول هذه العملة الرقمية في 11 يونيو 2024، الساعة 12:00 بتوقيت UTC.

يجب الحذر أن بيع هذه العملة الرقمية قبل الجدول الزمني المحدد هي إعلانات كاذبة، لذا يُرجى إجراء البحوث اللازمة لضمان سلامة أموالك.

تفاصيل الإطلاق على Binance Launchpool:

سيتاح للمستخدمين فرصة مشاركة عملة BNB وFDUSD في مجموعات منفصلة لتجميع عملات IO على مدار أربعة أيام، بدءا من 7 يونيو 2024، الساعة 00:00 بتوقيت UTC.

معلومات الإدراج

بعد انتهاء فترة التحصيص، ستدرج بينانس عملة IO في 11 يونيو 2024، الساعة 12:00 بتوقيت UTC، مع فتح التداول للأزواج التالية:

IO/BTC، IO/USDT، IO/BNB، IO/FDUSD، وIO/TRY.

تفاصيل العملة الرقمية IO:

اسم العملة: IO.NET (IO)

IO.NET (IO) إجمالي العرض: 500,000,000 IO

500,000,000 IO الحد الأقصى لعرض العملة: 800,000,000 IO

800,000,000 IO مكافآت التحصيص: 20,000,000 IO (4% من إجمالي العرض)

20,000,000 IO (4% من إجمالي العرض) العرض الأولي للتداول: 95,000,000 IO (19% من إجمالي العرض)

95,000,000 IO (19% من إجمالي العرض) تفاصيل العقد الذكي: مبني على سولانا

فترة الاكتتاب:

من 7 يونيو 2024، الساعة 00:00 بتوقيت UTC، إلى 10 يونيو 2024، الساعة 23:59 بتوقيت UTC.

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