“أنتوني سكاراموتشي” مصرحا: شركة GameStop يجب أن تستثمر في البيتكوين

دعا المليونير الأمريكي “أنتوني سكاراموتشي” شركة “GameStop”، المتخصصة في بيع ألعاب الفيديو بالتجزئة، إلى الاستثمار في البيتكوين، وهي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

يأتي هذا الاقتراح بعد تراجع حاد في أسهم GameStop، التي انخفضت بنسبة تقارب 30٪ إثر إعلان الشركة عن نتائج مالية مخيبة للآمال وخطة لإصدار المزيد من الأسهم.

هذا التراجع جاء بعد ارتفاع سابق بنسبة 50٪.

شركة GameStop والعلاقة المعقدة مع العملات المشفرة:

بعد أن أصبحت شركة GameStop واحدة من الأسهم المفضلة للمتداولين في أوائل عام 2021، بدت الشركة مناسبة بشكل طبيعي للدخول في عالم الأصول الرقمية المضاربة.

في مايو 2022، أطلقت GameStop محفظة رقمية ذاتية الحفظ للعملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). لكن، ومع استمرار الضبابية التنظيمية، قررت الشركة التخلي عن هذا المشروع في أغسطس 2023.

في خطوة أخرى نحو الانخراط في مجال العملات الرقمية، أطلقت GameStop سوق لـ NFT في يونيو 2022.

لكن لم يكتب لهذا المشروع النجاح، وتم إغلاق السوق في وقت لاحق من هذا العام.

بالنظر إلى أن “GameStop” قد تراجعت عن مشاريعها السابقة في مجال العملات المشفرة، يبدو من غير المرجح أن تتبنى البيتكوين كأصل احتياطي في المستقبل القريب.

رغم أن دعوة “سكاراموتشي” قد تضيف بعض الأضواء إلى مستقبل الشركة، إلا أن استراتيجياتها الحالية تشير إلى ترددها في التوسع في هذا المجال المضطرب.

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