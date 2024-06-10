عملة البيتكوين تسجل ثاني أعلى إغلاق لها على الإطلاق

حققت عملة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، ثاني أعلى إغلاق أسبوعي في تاريخها حتى الآن.

حيث أنهت العملة الرقمية المشفرة يوم الأحد عند مستوى 69,640 دولار، عقب أسبوع مليء بالتقلبات.

بتاريخ 7 يونيو، وصلت عملة البيتكوين إلى قمة سعرية عند 71,949 دولار، وهي أعلى نقطة منذ 21 مايو.

إلا أن العملة فشلت في اختراق مستوى المقاومة الحاسم عند 72,000 دولار، متأثرة بتقرير الوظائف الأمريكية لشهر مايو الذي جاء أقوى من المتوقع.

هذه القوة في سوق العمل قد تعيق توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وهو عامل عادة ما يؤثر سلبا على الأصول ذات المخاطر مثل العملات المشفرة التي تستفيد من سياسات نقدية أكثر تيسيرا.

على الرغم من هذه التحديات الاقتصادية الكلية، يبقى المتداولون المتفائلون بالبيتكوين مصممين على استعادة مستوى 70,000 دولار.

في الوقت الحالي، تتداول البيتكوين عند 69,340 دولار، ويبدو أن التدفقات الكبيرة في صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة خلال الأسبوع الماضي كانت محرك رئيسي لهذه الزيادة السعرية.

ولكن، تظل العملة المشفرة ضمن نطاق تداول محدد حتى الآن.

وفقا لما ذكره “مايك نوفوغراتز”، الرئيس التنفيذي لشركة “Galaxy Digital”، فإن البيتكوين بحاجة إلى اختراق مستوى المقاومة عند 73,000 دولار لتدخل في نطاق سعري جديد يمكن أن يقودها إلى تجاوز مستوى 100,000 دولار في نهاية المطاف.

في مارس الماضي، سجلت عملة البيتكوين أعلى إغلاق أسبوعي لها عند 71,285 دولار، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 73,794 دولار في 11 مارس.

شهدت العملة المشفرة تصحيح حاد بعدها.

في الأول من مايو، تراجع سعر البيتكوين إلى مستوى منخفض بلغ 56,500 دولار بسبب التأثير المزدوج المتمثل في تباطؤ تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة والمخاوف المتعلقة بالركود الناتج عن التضخم.

ورغم التعافي اللاحق للبيتكوين، إلا أنها لم تتمكن بعد من الاستقرار فوق مستوى 70,000 دولار، وقد يعود السبب الرئيسي في قيام حاملي البيتكوين على المدى الطويل ببيع عملاتهم المكتسبة إلى المستثمرين الجدد في صناديق الاستثمار المتداولة.

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