ثلاثة أحداث مهمة قد تؤثر على سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع

يشهد سوق العملات المشفرة أسبوع حافل.

حيث ينتظر العديد من المتداولين والمستثمرين لقرارات مهمة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السوق.

إليك ثلاثة أمور تجدر مراقبتها هذا الأسبوع:

1. قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة – الأربعاء 12 يونيو

كل الأنظار تتجه إلى يوم الأربعاء 12 يونيو، حيث من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأمريكي عن قراره بشأن أسعار الفائدة.

بالرغم من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة في نطاق 5.25% إلى 5.5% للاجتماع السابع على التوالي، إلا أن ذلك يأتي بعد بيانات الوظائف القوية لشهر مايو.

يعتقد معظم المحللين أن البنك المركزي لن يغير أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وقد يقلل من عدد التخفيضات المقررة لهذا العام.

2. تقارير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) – الاربعاء 12 يونيو

من المتوقع أن يكون يوم الاربعاء مزدحم، حيث سيتم إصدار تقارير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأساسي، وهو مؤشر رئيسي للتضخم في الاقتصاد.

تؤثر بيانات مؤشر أسعار المستهلك بشكل كبير على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك تعديلات أسعار الفائدة.

عادة ما تشير قراءة مؤشر أسعار المستهلكين المرتفعة إلى زيادة التضخم، مما يضع ضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها كما هي.

التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم السنوي سيظل ثابتا عند 3.4%، مما يعزز التوقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وتشير البيانات السابقة إلى أن أسعار البيتكوين تتفاعل بقوة مع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

فعندما جاءت قراءات مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع، شهدت عملة البيتكوين تراجع، بينما ارتفعت عندما كانت القراءات أقل من المتوقع.

3. تقارير مؤشر أسعار المنتجين (PPI) – الخميس 13 يونيو

يوم الخميس، سيصدر تقرير مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (PPI)، الذي يقيس متوسط التغير في أسعار البيع التي يتلقاها المنتجون المحليون للسلع والخدمات.

هذا المؤشر يعتبر أداة قيمة لصناع القرار في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتقييم التضخم.

يرى “ريان سويت”، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في “أكسفورد إيكونوميكس”، أن الاحتياطي الفيدرالي ينتظر بيانات تعزز ثقته في أن التضخم يسير في مسار مستدام نحو هدفه البالغ 2%.

ويتوقع المحللون أن يأتي أول تخفيض لأسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر، الذي يعد الاجتماع الأخير قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

من المرجح أن تكون تأثيرات قرار سعر الفائدة الفيدرالي قد تم أخذها بعين الاعتبار بالفعل في أسعار العملات المشفرة، حيث من المتوقع أن تبقى الأسعار دون تغيير.

قد نشهد بعض التقلبات في منتصف الأسبوع، ولكن الزخم الجانبي للسوق قد يستمر.

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