التدفقات نحو صناديق ETF البيتكوين المتداولة في البورصة تنخفض بـ200 مليون دولار

في يوم الثلاثاء، 11 يونيو، سجلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجية بلغت 200 مليون دولار.

يأتي هذا في ظل انتظار السوق لمؤشرات اقتصادية حاسمة، بما في ذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وقرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) اليوم الأربعاء 12 يونيو.

انتهاء سلسلة التدفقات الواردة لصناديق البيتكوين المتداولة:

أظهرت بيانات “Farside Investors” أن صندوق Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) تصدر قائمة صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة التي شهدت أكبر تدفقات خارجية، حيث بلغ صافي التدفقات الخارجة منه 121 مليون دولار.

تبع ذلك صندوق ARKB التابع لشركة Ark Invest بتدفقات بلغت 56.5 مليون دولار.

كما سجلت صناديق أخرى مثل BITB التابع لشركة Bitwise تدفقات خارجية بقيمة 11.7 مليون دولار، بينما شهدت صناديق Fidelity وVanEck تدفقات أقل، بلغت 7.4 مليون دولار و3.8 مليون دولار على التوالي.

من الجدير بالذكر أن بعض الصناديق، مثل IBIT التابع لشركة BlackRock، لم تشهد أي نشاط يوم الثلاثاء.

تُعد هذه الموجة من التدفقات الخارجية نهاية لسلسلة متتالية استمرت 19 يوم.

تأتي هذه التدفقات الخارجية في وقت حساس، حيث يترقب المستثمرون بشغف نتائج المؤشرات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة.

من المتوقع أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) اليوم، والتي من المحتمل أن تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بخصوص مسار سعر الفائدة.

وفقًا لتقرير “CNBC”، يُتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاع طفيف بنسبة 0.1٪ مقارنة بشهر أبريل، مما يعكس الاتجاه العام لتباطؤ التضخم.

فيما يخص قرارات سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن التوقعات تشير إلى احتمال بنسبة 99.4% للحفاظ على سعر الفائدة الحالي عند 5.50%.

ومع ذلك، تشير استطلاعات “رويترز” إلى أن هناك إمكانية لتخفيضين محتملين في أسعار الفائدة خلال هذا العام، بدءا من سبتمبر.

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