أيهما أفضل للاستثمار البيتكوين أم الذهب؟ خبير من شركة “Fidelity” يقدم الجواب!

في النقاش المستمر حول ما إذا كان البيتكوين أو الذهب هو المخزن الأمثل للقيمة، يقدم “جوريان تيمر”، مدير “Global Macro” في شركة “Fidelity”، رؤى جديدة تُعيد تسليط الضوء على هذا الموضوع المثير للجدل.

وفقا لـ “تيمر”، يُنظر إلى كل من البيتكوين والذهب كأصول تحوطية ضد تآكل القيمة النقدية الناتج عن السياسات المالية التوسعية التي تزيد من المعروض النقدي، مما يؤدي بدوره إلى التضخم.

هذا الارتباط يتضح عند مقارنة معدل نمو المعروض النقدي (M2) على مدى عقد من الزمن مع مؤشر أسعار المستهلك (CPI).

البيتكوين والذهب كمخزن للقيمة:

يفترض “تيمر” أنه لكي يثبت كل من البيتكوين والذهب جدارتهما كمخزن مستدام للقيمة، يجب أن يكون هناك نمو مستمر في المجاميع النقدية يتجاوز الاتجاه العام.

لكنه يشير إلى أن هذا الشرط لم يتحقق بعد.

خلال جائحة COVID-19، شهدنا زيادة كبيرة في المعروض النقدي، ولكن هذه الزيادة تم تعويضها بسرعة عبر السياسات النقدية المتشددة التي اتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

هذا يعني أن الظروف الملائمة لازدهار البيتكوين كبديل فعّال للذهب لم تتوافر بعد.

عند الحديث عن البيتكوين، يفضل “تيمر” الإشارة إليه بمصطلح “الذهب 2.0” بدلا من “الذهب الأسي”، نظرا لمزيجه الفريد بين الخصائص النقدية التقليدية والتكنولوجيا المتقدمة التي تتميز بها شبكته.

يعود النقاش حول قدرة البيتكوين على التفوق على الذهب كمخزن للقيمة إلى الوقت الذي اكتسبت فيه العملة المشفرة شهرة واسعة وانتشار عالمي.

منذ أن ظهرت أول معاملة لعملة البيتكوين، التي ارتبطت بأزمة مالية كبرى، استمر الجدل حول ما إذا كان يمكن للبيتكوين أن يتفوق على الذهب في المستقبل.

تأثير صناديق الاستثمار المتداولة على البيتكوين:

أدى إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين (ETF) إلى تعزيز هذا النقاش، حيث أصبحت العملة المشفرة الآن متاحة لمئات الملايين من المستثمرين بطرق تقليدية.

هذا التطور زاد من النقاش حول إمكانية تفوق البيتكوين على الذهب من حيث القيمة السوقية.

حاليا، تبلغ القيمة السوقية للذهب أكثر من 15.6 تريليون دولار، في حين تبلغ القيمة السوقية للبيتكوين حوالي 1.33 تريليون دولار.

لتتمكن البيتكوين من مضاهاة القيمة السوقية للذهب، يجب أن تنمو بمعدل 11.72 مرة، مما يعني أن سعر البيتكوين سيحتاج إلى الارتفاع إلى حوالي 790,000 دولار لكل عملة.

توضح هذه الأرقام الفجوة الكبيرة الحالية بين الأصلين، وتبرز التحديات التي يواجهها البيتكوين للوصول إلى مكانة الذهب كملاذ آمن.

ومع ذلك، يستمر النقاش في أوساط المستثمرين والخبراء حول ما إذا كان البيتكوين سيتمكن من تحقيق هذا الإنجاز في المستقبل القريب أم لا.

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