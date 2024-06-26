منصة Bybit تحتل المركز الثاني كأكبر منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة عالميا

تفوقت منصة تداول العملات الرقمية المشفرة Bybit، التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها، على منافستها الأمريكية كوين بيس، لتصبح بذلك ثاني أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية بعد بينانس.

وفقا لتقرير صادر عن منصة تحليلات العملات المشفرة Kaiko، ارتفعت حصة Bybit في السوق من 8% إلى 16% منذ أكتوبر 2023، بينما شهدت حصة كوين بيس زيادة طفيفة بنسبة 1% خلال نفس الفترة.

وبفضل هذا النمو المطرد، تجاوزت Bybit منافستها كوين بيس في مارس، لتصبح بذلك ثاني أكبر منصة لتداول العملات المشفرة بعد بينانس.

العوامل المساهمة في نمو منصة Bybit:

ساهمت عدة عوامل في تعزيز مكانة Bybit، منها إطلاق صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة وتراجع هيمنة ببينانس بسبب المشاكل التنظيمية.

أشار تقرير “Kaiko” إلى أن هذه الأحداث زادت من أحجام التداول لجميع بورصات العملات المشفرة، باستثناء بينانس، إلا أن Bybit كانت الأكثر استفادة، حيث سجلت أكبر المكاسب، بينما شهدت منصة كوين بيس زيادة طفيفة على الرغم من تسجيلها أرباح وإيرادات أعلى.

لم تكن بينانس المنصة الوحيدة التي تأثرت بالتحديات التنظيمية.

حيث شهدت منصات تداول أخرى مثل Upbit وOKX انخفاض في أحجام التداول لأسباب غير معروفة.

وقد تراجعت هيمنة بينانس من 60% إلى 54% منذ قيامها بالتسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية في أواخر عام 2023.

هذا وأعرب “بن تشو”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Bybit، عن سعادته بالنمو المستمر للشركة قائلا:

يسعدنا أن نرى النمو المستمر لشركة Bybit والاعتراف بها في الصناعة. إن التزامنا بتوفير رسوم تنافسية ومنصة آمنة ومنتجات مبتكرة مثل حساب التداول الموحد قد لاقى صدى لدى مستخدمينا.

تعد رسوم معاملات Bybit من بين الأدنى في سوق العملات المشفرة، بجانب OKX وبينانس.

وتماما مثل بعض منصات التداول الأخرى التي تقدم عروض ترويجية بدون رسوم لأصول مثل TrueUSD (TUSD) وFirst Digital USD (FDUSD)، قامت Bybit بتنفيذ رسوم صفرية على USD Coin (USDC) في فبراير 2023.

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