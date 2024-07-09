سعر البيتكوين يستقر عند مستوى 57 ألف دولار وسولانا تستعيد بعض من خسائرها!

بعد أسبوع مرهق وشاق على نفوس المستثمرين ومتابعي سوق الكريبتو استقر أخيرا سعر البيتكوين أو لنصف الأمر بدل من ذلك ونقل أخذ استراحة بعد التذبذب العالي جدا في الأيام القليلة الماضية.

تعافت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الكريبتو تدريجيا وارتدت لمستوى 2.2 تريليون دولار وذلك بعد أن انعكس مسار العديد من العملات الرقمية البديلة وبدأ العديد منها رحلة الارتفاع والتعافي وعلى رأسهم عملة سولانا التي تأثرت إيجابا بعد أخبار تفيد بمقترحات ادراج صناديق ETF سولانا وكذا ترويج لاعب كرة القدم المشهور “ليونيل ميسي” لأحد العملات الميم القائمة على سولانا.

حاليا البيتكوين وبعد أن تدحرج واختبر مستويات لم يختبرها منذ أشهر عاد للارتفاع واستقر عند مستوى 57 ألف دولار التي مازال يتداول فوقها في وقت إعداد هذه المقالة.

التذبذب العالي في الأيام القليلة الماضية تسبب في تصفية مراكز ومحو ما قيمته 240 مليون دولار.

بالنسبة للمعنويات والمشاعر الحالية تجاه السوق فمازالت سلبية ممزوجة بالخوف والقلق والشك من الحركة التالية لسعر البيتكوين.

يوم غد يوم مهم حيث يرتقب بدء الكشف عن البيانات الاقتصادية الأمريكية والتي ستحدد القرار بشأن أسعار الفائدة والذي بدوره سيؤثر لا محالة على سعر البيتكوين.

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