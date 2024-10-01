شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» و "مصلحة الجمارك." يوقعان اتفاقية تقديم خدمات مصرفية لتحصيل الرسوم والايرادات الجمركية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن_اعلام كاك بنك:

وقع الأستاذ حاشد الهمداني، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لبنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» مع الأستاذ عبد الحكيم القباطي، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الإثنين بعدن، اتفاقية مشتركه تقضي بتقديم «كاك بنك» خدمات مصرفية الكترونية حديثة للمصلحة، وربط نظامها بنظام البنك لتمكين وتسهيل عملية سداد الرسوم الجمركية والضريبية بإستخدام الانظمة الرقمية الحديثة والمتطورة لدى البنك مما سيوفر لدى المكلف إمكانية سداد التزاماته الجمركية من الجوال وعبر تطبيق كاك بنكي، في أي وقت وعلى مدار الساعة .

ويأتي هذا التوقيع بعد عملية تكليف فريق مختص من الطرفين لإتمام عملية الربط الإلكتروني الآمن بين النظامين فيما ستطلق الخدمة في الوقت القريب القادم.

وأكد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي الأستاذ/حاشد الهمداني، أن البنك يقدم خدمات مصرفية حديثة متطورة ومتعددة الجوانب من ضمنها خدمات التحصيل والسداد الإلكتروني عبر أنظمة وتطبيقات البنك الالكترونية وفروعه المختلفة، مما يسهل عملية التحصيل بطرق سهلة وسلسة وآمنة لدى جميع فئات المجتمع ويوفر الجهد والوقت .

مشيراً إلى أن التطبيق الإلكتروني "كاك بنكي" يمكن مشتركيه من سداد التزاماتهم للجهات المتعاملة مع البنك عبر أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بهم، خصماً من الحساب البنكي المرتبط بالتطبيق وبكل سهولة ويسر وسرعة وأمان.

من جانبه أشاد رئيس مصلحة الجمارك الأستاذ/ عبد الحكيم القباطي بالخدمات المصرفية التي يقدمها كاك بنك، كبنك حكومي رائد في خدماته المصرفية المتطورة.

وعبر عن سعادته بتوقيع اتفاق التعاون المشترك مع البنك لخدمة المصلحة وتطوير العمل لتسهيل مهمة المكلفين في سداد التزاماتهم تجاه المصلحة.