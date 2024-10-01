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الرئيس الصيني: على المواطنين أن يحترسوا من المخاطر المحتملة

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د ب أ- بكين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الصيني شي جي بينج إن الصين تتقدم للأمام، ولكن ستكون هناك عقبات وصعوبات.
جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني في بكين.

مخاطر محتملة

وأكد الرئيس الصيني أن الطريق إلى الأمام لا يمكن أن يكون سلسًا، قائلًا: على المواطنين أن يحترسوا من المخاطر المحتملة.
وأوضح أنه يجب معارضة الأنشطة الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان، كما يجب الحفاظ على مبدأ الصين واحدة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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