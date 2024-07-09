اللاعب “ليونيل ميسي” يروج لعملة ميم قائمة على سولانا: إليكم التفاصيل الكاملة

اكتسبت العملات الرقمية ذات طابع الميم شهرة واسعة ومما زاد من شهرتها التشهير بها والترويج لها من طرف العديد من المشهورين مثل: “إيلون ماسك” و”ليونيل ميسي”.

نعم انضم مؤخرا اللاعب “ميسي” للترويج لعملة ميم تسمى “WaterCoin” وهي عملة حسب الورقة البيضاء ومعلومات الموقع الالكتروني تساعد على توفير وتوصيل المياه للمناطق المتضررة والتي تعاني من عدم توفر مياه صالحة للشرب.

جدير بالذكر أن مؤسس هذه العملة الرقمية “WaterCoin” هو نفسه مؤسس عملة “BEER” التي تنتمي لنفس فئة العملات الميم.

الترويج للعملة من طرف “ميسي” جعل سعر العملة الرقمية يرتفع بأكثر من 360% وكان الترويج عبارة عن ظهور صورة اللاعب وخلفه شعار العملة الرقمية الميم.

المنشور والاعلان كان على منصة انستغرام وجدير بالذكر أن متابعي “ميسي” على المنصة يتجاوز 500 مليون شخص وهو ما جعل التأثير كبير على سعر العملة الرقمية.

على صفحتهم على التيليغرام، أبدى مؤسسو “WaterCoin” سعداء بالإعلان عن أن “ميسي” أصبح أول شخصية عامة تؤيد العملة المشفرة علنا.

قبل النشر الرسمي، كان الفريق يلمح ويحضر لهذا الاعلان منذ بضعة أيام.

وبحسب الموقع الالكتروني للمشروع، تتمثل مهمة “WaterCoin” في استخدام مبادراتها الخيرية لإحداث تغيير إيجابي في العالم.

وبحسب ذات المصدر، فقد منحوا 4000 فرد في إثيوبيا وأوغندا إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة من خلال التبرع بمبلغ 200000 دولار من عملة البيتكوين.

بالإضافة إلى ذلك، تبرعوا بمبلغ 240 ألف دولار من “WaterCoin” إلى جمعيات خيرية أخرى.

حاليا، من غير المعروف ما إذا تم الدفع للاعب “ليونيل ميسي” ليقوم بالإعلان والترويج أم أنها مجرد مساهمة خيرية منه.

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