استقرار البيتكوين عند مستوى 58 ألف دولار بعد الفشل في تجاوز حاجز 60 ألف دولار

يواصل سعر البيتكوين محاولته للتعافي والعودة لمستويات عليا إذ وبعد اختبار مستوى 54 ألف دولار عاد سعر العملة للصعود لكنه لم يقوى على اختراق مستوى 60 ألف دولار وبقي دونها لغاية كتابة ونشر هذه المقالة.

في المقالة حققت العملة الرقمية Stacks أداء متميز بين العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 12%.

تليها العملة الرقمية LDO بزيادة يومية بلغت 7%.

توقف البيتكوين عند حاجز 59 ألف دولار

قبل أقل من أسبوع، وبالضبط في 5 يوليو، شهدت العملة المشفرة البيتكوين انخفاض حاد ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عدة أشهر عند أقل من 54,000 دولار.

جاء ذلك نتيجة الضغوط المتزايدة من شركة Mt Gox لتوزيع البيتكوين على المتضررين وقيام الحكومة الألمانية ببيع بعض ممتلكاتها المصادرة بشكل متكرر.

تمكن المتداولون من اعتراض هذا الهبوط وبدء تعاف دفع البيتكوين إلى ما يزيد قليلا عن 58,000 دولار بعد بضعة أيام.

شهدت العملة ارتداد آخر قبل أن تقفز مرة أخرى يوم أمس، مما أدى إلى وصولها إلى قمتها خلال أيام بقيمة 59,500 دولار.

ورغم استعداد المتداولين لتحقيق تقدم نحو 60 ألف دولار، تدخل المتداولون المراهنون على الهبوط وأوقفوا الحركة الصعودية.

بعدها تراجع سعر عملة البيتكوين بحوالي ألفي دولار في ظرف ساعات.

على مدار اليوم، تتداول عملة البيتكوين بارتفاع طفيف، حيث تحوم حول مستوى 58,000 دولار.

انخفضت قيمتها السوقية إلى أقل من 1.150 تريليون دولار، بينما بلغت هيمنتها على العملات البديلة 50.9% وفقا لـ “coingecko”.

ومثلما أشرنا في بداية المقالة، برزت العملة الرقمية Stacks كأفضل العملات الرقمية الكبيرة من حيث الأداء اليوم، حيث ارتفعت بنسبة 14% في يوم واحد، ليتم تداولها بالقرب من 1.7 دولار.

تبعتها LDO بارتفاع نسبته 7%.

إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة شهد انخفاض طفيف، حيث تبلغ حاليا 2.26 تريليون دولار وفقا لـ “coingecko”.

اقرأ أيضا:

تحضير شركة “Zodia Markets” التابعة لـ “ستاندرد تشارترد” للاستحواذ على شركة كريبتو: التفاصيل هنا

إنجاز جديد لمنصة Bitget بتحقيقها المركز الثالث في عدد الزيارات الشهرية ضمن قائمة منصات التداول