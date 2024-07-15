بعد محاولة اغتيال دونالد ترامب: أحد حيتان عملة الميم MAGA حقق أرباح تجاوزت 8 مليون دولار!

تواصل العملات الرقمية ذات طابع الميم حركاتها وخرجاتها المجنونة والتي في كثير من الأحيان لا تخضع لقوانين العقل أو المنطق.

مؤخرا ووفقا لأحدث البيانات حقق حوت يحمل العملة الرقمية MAGA أرباح هائلة بلغت 8.3 مليون دولار بعد ارتفاع أسعار عملة “ترامب” خلال نهاية الأسبوع الماضي.

في أعقاب الهجوم الفاشل على الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، ارتفعت العملات الرقمية ذات طابع الميم بشكل ملحوظ.

وفقا لمنصة “Lookonchain” فإن محفظة TRUMP، التي يُعتقد أنها تنتمي إلى GCR (@GiganticRebirth)، أودعت مؤخرا 1.08 مليون من العملة الرقمية MAGA بقيمة 8.85 مليون دولار في منصة تداول العملات الرقمية BTSE.

وتشير التقارير إلى أن الأرباح المحققة بلغت حوالي 8.3 مليون دولار.

بدأت هذه المحفظة بشراء 1.08 مليون MAGA بمتوسط سعر 0.50 دولار بين 22 نوفمبر و4 ديسمبر 2023، بإجمالي تكلفة قدرها 540,700 USDT.

ومن الجدير بالذكر أن عنوان آخر يحمل علامة “GCR” لا يزال يحتفظ بـ 936,279 عملة MAGA بقيمة 7.23 مليون دولار ولم يتم بيعها بعد، مما يتيح له ربح محتمل يزيد عن 6.5 مليون دولار.

بعد إحباط الهجوم على “دونالد ترامب” يوم السبت الماضي، عزز ذلك فرص إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق بشكل كبير.

ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة البيتكوين وسوق العملات المشفرة بشكل عام.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، ارتفع سعر MAGA (TRUMP) بنسبة 60٪ إلى أكثر من 10 دولار.

ومع ذلك، وبعد جني الأرباح من قبل الحيتان، صححت العملة بنسبة 25٪ وتراجعت عن أعلى مستوياتها.

على مدار الأسبوع، لا يزال سعر MAGA يتداول بزيادة قدرها 42٪ مع قيمة سوقية تبلغ 334 مليون دولار.

على الرغم من الهجوم عليه، يظل “دونالد ترامب” ملتزما بحضور مؤتمر البيتكوين 2024 المقرر عقده في الأسبوع الأخير من يوليو، مما يزيد من احتمالية تأثير خطابه المتوقع على السوق.

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