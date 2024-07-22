مالعوامل التي تسببت في الصعود الأخير لعملة البيتكوين!

اكتسبت عملة البيتكوين حوالي 17٪ منذ نهاية الأسبوع الماضي، بما يعادل حوالي 9000 دولار خلال الأيام السبعة الماضية.

تم تداول عملة البيتكوين بأقل من 60,000 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، ولكن سعر العملة ارتفع إلى أعلى مستوى له في ستة أسابيع فوق 68,000 دولار في 22 يوليو.

في 22 يوليو، قدمت شركة الأبحاث الصناعية 10x Research عدد من الأسباب وراء هذا الارتفاع الكبير في الأسعار.

أولا، كان هناك تحول في معنويات السوق عندما اخترقت عملة البيتكوين المستوى الرئيسي للبيتكوين عند 61,133 دولار، مما أدى إلى تغيير النظرة العامة من هبوطية إلى صعودية.

وأضاف ذات التحليل أن متداولو التجزئة كانو يقودون ارتفاعات نهاية الأسبوع، مما أدى إلى زيادة مكاسب نهاية الأسبوع والزخم الإيجابي حتى يوم الاثنين.

وقد شوهد هذا في نهاية هذا الأسبوع، حيث ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 6٪ منذ يوم الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في عدة أسابيع عند 68,480 دولار خلال التعاملات الصباحية يوم الاثنين في آسيا.

بالإضافة إلى ذلك، بعد أربعة أسابيع من صافي تدفقات السيولة الخارجة التي بلغت 8 مليار دولار، شهد سوق العملات المشفرة تدفقات واردة بقيمة 3.3 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

في الأسبوع الماضي، حققت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين تدفقات داخلية بقيمة 1.24 مليار دولار على مدار خمسة أيام تداول.

هذا وظهرت شائعات بأن الصين قد تتبنى موقف أكثر إيجابية بشأن العملات المشفرة، مع استخدام قواعد هونغ كونغ كاختبار.

وتم تعزيز الأسواق في كوريا الجنوبية بتأجيل مقترح لضرائب العملات المشفرة حتى عام 2028، مما حفز تداول المضاربة.

وأضاف التحليل أن بيانات التضخم الأقل من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي حددت أرضية لأسعار البيتكوين بعد انخفاض بنسبة 20٪ من الذروة إلى القاع.

سيشهد هذا الأسبوع صدور تقارير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، والتي يمكن أن توفر المزيد من الزخم الصعودي.

وكانت السياسة الأمريكية مؤثرة أيضا، حيث أدت محاولة الاغتيال الفاشلة لـ “دونالد ترامب” وتراجع الرئيس “جو بايدن” عن السباق الانتخابي إلى تعزيز معنويات سوق العملات المشفرة.

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